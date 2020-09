Xiaomi presenta i nuovi smartphone della familgia MI 10T, tanta potenza

Xiaomi punta tutto sulla fotografia, e i nuovi smartphone della famiglia Mi 10T si propongono come piccoli dispositivi fotografici user-friendly da avere sempre con sé per immortalare i momenti più bella della propria vita.

La nuova famiglia di smartphone conta tre dispositivi diversi: Xiaomi MI 10T Pro, che offre le più alte prestazioni in assoluto; Mi 10T Lite, con il quale l’azienda intende rendere il 5G più accessibile a tutti; e Mi 10T, un medio-gamma che offre impostazioni avanzate e che si rivolge a tutti, dagli amanti delle serie TV e dei contenuti in streaming ai mobile gamer.

A Xiaomi si deve il merito di aver portato sul mercato il primo smartphone con fotocamera da 108 MP. Sia Xiaomi Mi 10T Pro che Mi 10T presentano una tripla configurazione della fotocamera con un obiettivo ultra-grandangolare da 12 MP ed una lente Macro da 5 MP, ma mentre il modello standard può contare su di una fotocamera frontale da 64 MP, la variante Pro offre lo stabilizzatore ottico e i video in 8K.

Grazie alle nuove funzionalità fotografiche è possibile dare sfogo alla creatività e catturare scatti mozzafiato. Sono infatti presenti sei modalità di Lunga esposizione, tra cui Moving crowd, che si concentra su un soggetto fermo mentre sfuma l’ambiente circostante dinamico, e Star trails, che riproduce l’effetto di un cielo stellato. Photo Clone permette di riprodurre un soggetto in quattro diverse posizioni nell’immagine, così come Video Clone, anche se in questo caso il soggetto viene riprodotto in due diverse posizioni. I tre nuovi filtri fotografici (Cyberpunk, Gold Vibes e Black Ice) conferiscono un certo mood alle foto.

Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro sono dotati di un display piatto con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, in grado di adattare automaticamente il frame rate in base al contenuto. Grazie alla tecnologia MEMC, invece, gli smartphone sono in grado di inserire fotogrammi aggiuntivi per rendere il video più fluido.

Entrambi gli smartphone sono poi alimentati dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon 865 con GPU Adreno, UFS 3.1, RAM LPDDR5 e supporto al 5G, mentre la batteria da 5.000 mAh offre una lunga autonomia, oltre ad una ricarica rapida a 33W.

Xiaomi Mi 10T sarà disponibile nella versione da 6+128GB al prezzo di 499,9€, mentre Mi 10T Pro arriverà nelle varianti da 8+128GB al prezzo di 599,9€ e da 8+256GB a 649,9€. Mi 10T e Mi 10T Pro saranno acquistabili in pre-ordine su mi.com, Amazon, presso Mi Store Italia, tutte le principali catene di distribuzione e i principali operatori telefonici dal 1 al 14 ottobre, mentre il 15 ottobre inizierà la vendita ufficiale.

Chi preordinerà uno dei due dispositivi entro il 31 ottobre presso i punti vendita fisici e online che aderiranno all’iniziativa, potrà partecipare ad un’iniziativa a premi per ottenere Mi True Wireless Earphones 2S o Mi Smart Band 5 + Mi True Wireless Earphones 2S. Il regolamento completo è disponibile a questo link.

Su mi.com alle ore 13.00 del 1 ottobre partirà una super flash sale valida per 60 minuti fino a esaurimento scorte, durante la quale sarà possibile ottenere un Mi Electric Scooter Essential con l’acquisto di Mi 10T Pro da 8GB+256GB. Per chi invece effettuerà il pre-ordine di Mi 10T Pro da 8GB+128GB o Mi 10T da 6GB+128GB tra il 1 e l’8 ottobre otterrà un bundle package comprensivo di Mi Smart Band 5, Mi True Earphone 2 Basic e Redmi Power Bank da 20000mAh.

A seguire, le schede tecniche di Xiaomi Mi 10T Pro e Xiaomi Mi 10T