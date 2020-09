Ultimo giorno di validità di un ottimo volantino MediaWorld il cui scopo è proprio quello di cercare di avvicinare il più possibile gli utenti all’acquisto di un dispositivo di tecnologia generale. La campagna Tech & The City sta per scadere, avete ancora pochissimo tempo a disposizione per approfittarne.

Tutti gli interessati devono, ad ogni modo, sapere che la validità della suddetta è garantita in ogni punto vendita o direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa, le scorte non sono un problema, bisogna solamente ricordare che sarà necessario pagare le spese di spedizione per ogni ordine effettuato online. Tutti coloro che spenderanno più di 199 euro, potranno comunque optare per il pagamento rateizzato a Tasso Zero, con addebito diretto sul conto corrente bancario.

MediaWorld: tutte le occasioni da non perdere

A differenza di quanto siamo stati abituati a vedere presso le altre realtà del settore, in questo caso MediaWorld ha deciso di puntare quasi esclusivamente sulla fascia media del mercato della telefonia mobile, con l’unica eccezione per quanto riguarda l’ottimo Apple iPhone 11, in vendita effettivamente a 749 euro, nella versione con 64GB di memoria interna.

Per il resto ci scontriamo con terminali il cui prezzo non supera i 300 euro, tra i migliori annoveriamo comunque Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A20e, Samsung Galaxy A20s, Oppo A9 2020, Huawei P Smart Z, Samsung Galaxy A41, A31 e Huawei P30 Lite.

Il volantino MediaWorld lo potete sfogliare e conoscere da vicino direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.