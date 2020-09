Come le altre piattaforme di contenuti in streaming quali Netflix ed Amazon Prime Video, anche Disney+ ha intenzione di rilasciare parecchi contenuti per il mese di ottobre 2020.

La piattaforma in questione sta avendo molto successo, sopratutto tra i più giovani. Vi ricordo che ha un costo di 6.99 euro a cui si aggiunge anche il piano annuale di 69.99 euro. Scopriamo insieme i nuovi arrivi.

Disney+: ecco le novità per il mese di ottobre 2020

Partiamo con i film, il 16 ottobre arriverà Nuvole, diretto da Justin Baldoni e tratto dal libro di memorie “Fly a little Higher” racconta di Zach, uno studente diciassettenne che ama divertirsi e dotato di un naturale talento musicale, che convive con l’osteosacroma, un raro cancro alle ossa. Lo stesso giorno arriverà anche Ferdinand, film d’animazione realizzato dagli autori de L’Era Glaciale e Rio. Ferdinand è un toro dal cuore d’oro. Scambiato per animale pericoloso e strappato alla sua casa, raduna un gruppo di animali disadattati in un’epica avventura per tornare alla sua famiglia.

Il 23 ottobre sarà la volta di Miss Peregrine: La casa dei ragazzi speciali diretto da Tim Burton, e ispirato ad un romanzo di successo, questo film si rivela un’avventura magica piena del visionario estro del celebre regista. Quando Jake dipana un mistero che abbraccia realtà alternative, scopre un mondo segreto per “ragazzi speciali” dai poteri soprannaturali. Il pericolo però è ovunque e Jake dovrà decidere di chi fidarsi.

Per quanto riguarda le serie TV, il 9 ottobre arriverà Talenti Spaziali, basata sul bestseller di Tom Wolfe, la stagione composta da 8 episodi offre uno sguardo ispirazionale sui primi giorni del programma spaziale statunitense e sull’iconica storia dei primi astronauti americani, i Mercury Seven. Il 30 ottobre arriverà l’attesissima seconda stagione di The Mandalorian.