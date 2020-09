Non esiste una verità scientifica che comprovi danni da radiazioni per uso prolungato dei telefoni. I dati a disposizione non sono completi ma le associazioni e le autorità per l’energia e le telecomunicazioni impongono dei limiti ben precisi ai livelli di onde elettromagnetiche non ionizzanti emesse dai vari dispositivi. Il computo totale delle componenti rientra a pieno titolo nel range di sicurezza al cui seguito esistono varie argomentazioni rassicuranti emerse dopo le analisi dell’Istituto Nazionale dei Tumori.

Il rischio è minimo anche per presenza combinata di elementi multifattoriali come reti WiFi, connessioni NFC, Bluetooth e GPS e contestate reti 5G accusate addirittura di essere la causa prima del Coronavirus. Nel dubbio è comunque limitare al minimo il rischio per l’esposizione alle onde EM. Tenendo conto di un valore SAR limite di 2W/Kg l’autorevole Ufficio Federale Tedesco (Bundesamt Fur Strahlenschutz) ha stilato una lista degli smartphone innocui in affiancamento ai telefoni che operano al limite del consentito. Ecco i risultati ed alcuni consigli utili per abbassare ulteriormente la soglia di esposizione.

Radiazioni basse con questi telefoni

Zte Axon Elite

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 10+

Nokia 6

Samsung Galaxy Note 10

Nokia 8 / Nokia 3.2 / Nokia 2

LG G7 ThinQ

Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy M20

Nokia 7.1

Honor 7A

Samsung Galaxy S10

Galaxy S8+

Samsung Galaxy S7 Edge

Sicuri ma non troppo, ecco i device al limite

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi Max 3

OnePlus 6T

HTC U12 life

Xiaomi Mi Mix 3

Xperia XA2 Plus

Google Pixel 3 XL

Xiaomi Mi 9/9 SE

iPhone 7

Xperia XZ1 Compact

HTC Desire 12/12+

Xiaomi Mi 9T

Google Pixel 3

iPhone 8

Xiaomi Redmi Note 5

Zte Axon 7 mini

Tra i consigli migliori che ci sentiamo di offrire abbiamo: