telefonini “vintage“. Infatti, molti utenti o collezionisti custodiscono questi potrebbero avere inconsapevolmente davvero un mucchio di denaro in mano. Parlando della loro funzionalità, questi ai loro tempi erano davvero eccezionali ma ora non ha più alcun senso usarli. Tuttavia, come detto prima, agli occhi di qualcuno questi potrebbero valere davvero molto, e questo è dovuto anche al valore affettivo che utente gli dà. Molte persone hanno l’abitudine di conservare i loro“. Infatti, molti utenti o collezionisti custodiscono questi oggetti gelosamente in zone remote delle loro abitazioni senza sapere cheo. Parlando della loro funzionalità, questi ai loro tempi erano davvero eccezionali ma ora non ha più alcun senso usarli. Tuttavia, come detto prima, agli occhi di qualcuno questi potrebbero valere davvero molto, e questo è dovuto anche al valore affettivo che utente gli dà.

Telefonini che valgono una fortuna: alcuni di questi modelli sono estremamente ricercati

Vari collezionisti nel corso degli anni hanno cercato di accaparrarsi tra le loro mani questi telefonini che, alle volte, più che essere valorizzati dai possessori vengono sminuiti in quanto oggetti che non hanno alcuna funzionalità. Il mondo delle aste però sembra dare ampio spazio a questi oggetti che, in molte situazioni, sono acquistati con un investimento davvero copioso da parte dei collezionisti. Probabilmente investimenti anche più grandi di quelli che farebbero con uno smartphone di ultima generazione.

Dunque, per arrivare a fare qualche soldo extra, queste tipologie di rivendite possono essere davvero molto interessanti. È bene però tenere in considerazione due particolari importanti:

Non tutti i modelli di cellulare risultano interessanti agli occhi dei collezionisti; Il loro stato di usura potrebbe compromettere notevolmente la cifra di vendita dell’oggetto.

Ci sono dei modelli che per i collezionisti sono decisamente più rari e importanti, proprio per questo vi abbiamo messo a disposizione una lista che potrebbe aiutarvi a capire cosa vendere se ne siete in possesso o cosa acquistare se siete degli appassionati. Ecco di seguito i telefonini vintage più ricercati nel mondo del collezionismo: