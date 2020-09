Riuscire ad avere il WiFi Gratis nel 2020 non è affatto difficile grazie al nuovo progetto che consacra la nascita di una nuova #SmartNation. Tutto si basa sul concetto che Internet dovrebbe essere una risorsa libera per tutti. Così la pensa il Ministero per lo Sviluppo Economico che ha gettato le basi per un complesso piano infrastrutturale di networking ad alta velocità a disposizione di tutti- Risulta già attivo. Ecco come usarlo.

WiFi Italia è Gratis: ecco le novità della rete senza fili a zero spese

Negli ospedali si prevedono oltre 5000 hotspot nati nel contesto del progetto di “solidarietà digitale esteso nel contesto nazionale di 143 strutture pubbliche già aderenti. Si intende aiutare persone, famiglie ed aziende tramite l’accesso ai contenuti digitali.

Nel contesto più ampio si intercettano 3.158 Comuni dove ben 357.725 utenti navigano a costo zero da smartphone e tablet Android ed iOS. Tutto grazie ad una nuova app anche essa gratuita e disponibili sui market store dei rispettivi dispositivi.

Grazie alla mappa interattiva resa disponibile a tutti attraverso il link precedente è possibile consultare le reti disponibili tra quelle proprietarie e federate. In questo contesto rientrano anche le soluzioni gestite da Infratel S.P.A. e TIM per la parte delle strutture sanitarie pubbliche.

In futuro il MISE prevederà un ampliamento dei fondi a garanzia di un sistema sempre più ampio che abbracci più Comuni. Il digital divide sta per diventare soltanto un lontano e spiacevole ricordo. L’esperienza Internet si uniformerà presto in Italia come in Europa regalando connettività libera ed illimitata ovunque.