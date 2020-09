MediaWorld: Galaxy S20 e molti smartphone diventano low cost nel volantino

Uno dei migliori nel mondo delle vendite fisiche è chiaramente MediaWorld, soprattutto in merito a tutto ciò che riguarda l’elettronica e la tecnologia in generale. Durante il mese di settembre tutti stanno cercando di dare una forte spallata alla concorrenza, ed in questo caso l’azienda ha scelto di venire fuori con le sue nuove promozioni.

I nuovi prezzi proposti sul volantino vanno ad incidere infatti proprio sull’elettronica, con gli smartphone a prezzi estremamente bassi. In questo caso però c’è una grande novità, visto che tutti i prezzi sul volantino saranno disponibili anche per coloro che vorranno acquistare online il prodotto. Si tratta di una vera e propria eccezione che le aziende stanno facendo per consentire alle persone, qualora lo volessero, di non avere contatti fisici visto il periodo. Ovviamente bisognerà pagare un costo di spedizione pari a 4,99 €.

MediaWorld: le nuove offerte sul volantino sono da capogiro, eccone alcune

Uno dei prodotti che subito salta all’occhio all’interno del volantino è il nuovo Samsung Galaxy S20. Questo include infatti al suo interno le migliori caratteristiche del momento, con un prezzo di soli 669 € rispetto a quello di listino che è pari a 929 €.

Sono presenti poi anche altri dispositivi come Samsung Galaxy Note 20 Ultra a 1329 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 279 euro, Samsung Galaxy A21s a 169 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Huawei P40 Lite a 229 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 259 euro, Samsung Galaxy Note 20 a 979 euro. Per scoprire comunque tutti i prezzi all’interno del volantino su tutte le tipologie di merce, potete collegarvi qui.