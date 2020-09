Mancano soltanto pochissimi giorni alla sua presentazione ufficiale, ma ormai possiamo dire di conoscere praticamente tutto sul nuovo Samsung Galaxy S20 FE. Alle informazioni trapelate fino ad ora, però, quest’oggi va ad aggiungersi un altro importante tassello. Lo smartphone è stato infatti avvistato dal vivo in queste ultime ore in alcune immagini hands-on.

Ecco dal vivo il nuovo Galaxy S20 FE in queste immagini hands-on

Le immagini dal vivo del nuovo smartphone a marchio Samsung sono state pubblicate online sulla propria pagina del profilo di Twitter dal leaker @jimmispromo. In queste foto, in particolare, possiamo osservare sia la parte frontale sia la parte posteriore del nuovo device di Samsung nella colorazione Cloud Navy.

1 su 3

La parte frontale del device è occupata da un ampio Infinity-O Display con un foro centrale. Il display, nello specifico, è piatto e non presenta nessuna curvatura ai bordi. La parte posteriore, invece, ospita sul lato sinistro tre fotocamere poste in una zona nera rettangolare. In definitiva, queste immagini ci confermano ancor di più quanto era emerso tramite i press renders che erano apparsi in rete qualche giorno fa.

Oltre alle immagini hands-on, il leaker @jimmispromo ha anche fornito alcune informazioni che ricapitolano a grandi linee le specifiche tecniche più importanti del device. Tra queste, vi ricordiamo che il prossimo Samsung Galaxy S20 FE avrà un pannello SuperAMOLED con una diagonale da 6.5 in FullHD+ e con un refresh rate di 120Hz. Il comparto fotografico includerà poi un sensore con zoom ottico 3x, mentre la selfie camera sarà da 32 megapixel.