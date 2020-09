Esselunga: arriva il volantino che regala smartphone ed elettronica

Una delle aziende più attive sul territorio per quanto riguarda la vendita all’interno degli Store fisici e chiaramente Esselunga. In molti credono che questo vettore sia votato solo alla vendita di alimentari e roba ad essi affine, ma non è così. L’elettronica è infatti affare di Esselunga ormai da diversi anni a questa parte, e a testimoniarlo sono i tanti sconti che sono disponibili attualmente sul nuovissimo volantino.

L’azienda ha scelto di lanciare prezzi mai visti prima d’ora, i quali però saranno dedicati solo ed esclusivamente ai soci. Coloro che infatti vorranno usufruire dei prezzi visti sul volantino, dovranno mostrare obbligatoriamente alle casse del negozio la carta Fidaty. Questo permetterà dunque di avere un sensibile sconto sulla merce.

Esselunga: arriva il nuovo volantino che lancia prezzi impressionanti sull’elettronica

Attualmente Esselunga è una delle aziende che opera meglio sul territorio italiano per quanto riguarda la vendita all’interno degli Store fisici. Ora come ora l’elettronica è uno dei punti forti, ed infatti si può vedere come sul volantino venga fuori l’ultimo Samsung Galaxy S20 ad un prezzo di soli 589 €. Basti pensare che il prezzo di listino equivale a 929 €.

Ci sono però tante altre offerte che spaziano tra le varie categorie. Ci sono infatti elettrodomestici e molto altro che potrà fare al caso vostro. Per rendere la situazione molto più chiara, ecco in basso il volantino completo con tutti gli articoli in vendita.