Al giorno d’oggi per ogni aspetto o funzione legata al nostro smartphone andiamo direttamente sull’app store per cercare l’app che fa al caso nostro. Ma è proprio in questo modo che si mette a rischio la propria sicurezza: scaricando applicazioni che pretendono di svolgere delle funzioni molto utili, ma che nascondono molto di più.

Il discorso vale anche per l’invio di sms anonimi. Oltre alle solite app, che non garantiscono in ogni caso un buon livello di anonimato, è ancora possibile usare i vecchi servizi manuali dei nostri operatori telefonici? Vediamo il punto della situazione e le varie modalità di utilizzo per usare questi servizi. Vi ricordiamo che questo tipo di servizio garantisce l’anonimato esclusivamente per l’utente. Ma per quanto riguarda le autorità non vale nel caso di inchieste o reati. Di conseguenza usate il servizio solo per scopi leciti o goliardici.

Mandare sms anonimi con Tim

Se desideri mandare SMS anonimi con TIM, purtroppo devo informarti che non è più possibile. Infatti, Tim ha eliminato questa tipologia di servizio, mentre consente ancora di ricevere messaggi anonimi sulla propria utenza.

In passato era possibile usufruire del servizio inserendo nel corpo del messaggio le seguenti sigle: ANON[spazio][numero del destinatario][spazio][testo del messaggio] oppure S[spazio][numero del destinatario][spazio][testo del messaggio]. Usando la prima tipologia l’SMS andava spedito al numero 44933 ad un costo pari a 0,31 euro, mentre con la seconda tipologia il numero a cui spedire il messaggio era 4895894 ad un costo di 0,63 euro.

Mandare sms anonimi con WindTre

Nel caso di WINDTRE la situazione è la stessa di Tim. Il servizio è stato interrotto in concomitanza con l’unificazione dei due operatori.

In passato i codici in questione erano i seguenti: *k[spazio]k#s[spazio][testo del messaggio] e *s*, per SMS a cui era permesso rispondere, e *k[spazio]s[spazio][testo del messaggio], per SMS a cui non era permesso rispondere, ad un costo di 0,15 euro.

Mandare sms anonimi con Vodafone

Nel caso di Vodafone il servizio era soggetto all’inserimento della stringa: “S” [spazio] “numero del destinatario” [spazio] “testo del messaggio”, da inviare al numero 4895894 ad un costo del servizio pari a 0,50 €. Tuttavia anche in questo caso il servizio risulta sospeso.