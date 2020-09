Durante l’estate vi abbiamo dato pronta notizia degli aumenti tariffari che hanno coinvolto alcune offerte di telefonia mobile in casa TIM. Il gestore di telefonia italiana, infatti, ha scelto di applicare delle modifiche per quanto concerne le promozioni Ten Go e SuperGiga 20, divenute di fatto un’unica offerta.

Allo stesso tempo sempre TIM ha applicato un nuovo costo aggiuntivi anche per gli abbonati che utilizzano una scheda SIM senza aver per questo attiva una ricaricabile standard. In questo caso, il costo aggiuntivo da pagare si attesta sui 2 euro al mese.

TIM, arrivano le rimodulazioni anche per la telefonia fissa: 2 euro in più da Ottobre

Dopo aver modificato le tariffe per la telefonia mobile, TIM si concentra anche sulla telefonia fissa. Sulla scia di Vodafone e di WindTre, anche il provider italiano ha previsto alcuni cambiamenti per le offerte che riguardano telefonate verso tutti i numeri nazionali.

Un particolare aumento di prezzo ci sarà per una serie di clienti con attive le promozioni Tutto Voce, Tutto Voce Special e Tutto Voce Senza limiti. Per alcuni abbonati è prevista infatti una rimodulazione fissa dal valore unico di 2 euro ogni trenta giorni. Al netto del prezzo maggiorato, i clienti avranno a loro disposizione sempre lo stesso pacchetto di servizi.

Il cambiamento delle promozioni sarà in vigore a partire dal prossimo 1 Ottobre. Come da prassi, gli utenti interessati dalla modifica stanno ricevendo pronta comunicazione da parte di TIM. A costoro sarà offerta la possibilità di effettuare disdetta gratuita del contratto senza penali entro il 30 Settembre.