Mancano ancora diversi mesi all’arrivo del nuovo Samsung Galaxy A52, dato che secondo le ultime indiscrezioni non lo vedremo comparire prima del prossimo anno.

Nonostante questo sono già iniziate a trapelare le prime informazioni sulla scheda tecnica. Il Galaxy A51 è stato presentato nel mese di dicembre dal colosso sud coreano e la sua commercializzazione è iniziata solamente nei primi mesi del 2020, ovvero quasi un anno dopo. Scopriamo insieme alcuni dettagli sulla scheda tecnica.

Samsung Galaxy A52 non arriverà prima del prossimo anno

Al momento sappiamo che il colosso ha registrato il marchio, quindi non ci sono molti dubbi sul nome né sulla possibilità che si concretizzi effettivamente. Oggi però scopriamo che con tutta probabilità Galaxy A52 sarà disponibile sia in variante 4G LTE sia con supporto 5G e avrà una quadrupla fotocamera sul retro.

Il comparto dovrebbe quindi essere composto da un sensore principale da 64 MP, un buon avanzamento rispetto ai 48 MP dell’attuale Galaxy A51, una lente grandangolare, sensore di profondità e macro. Ciò significa che non ci sarebbe spazio per un obiettivo con zoom ottico, ma c’è ancora molto tempo per vedere di che pasta sarà fatto questo smartphone, per cui vi invitiamo a continuare a seguirci per rimanere aggiornati con le ultime su Galaxy A52.

Nel frattempo vi ricordo che sono stati aperti i pre ordini di un altro smartphone dell’azienda, sicuramente molto più importante economicamente di quest’ultimo. Stiamo parlando del nuovissimo Galaxy Z Fold 2, che ha registrato un boom di pre ordini proprio nel Sud della Corea.