Il colosso Sony ha finalmente annunciato l’arrivo della sua prossima console, stiamo ovviamente parlando di PlayStation 5 che, come la concorrente Xbox Serie X, si è fatta in due.

Il 10 novembre esce l’Xbox Serie X di Microsoft, il 19 novembre la Playstation 5 di Sony. Scopriamo insieme maggiori novità e soprattutto, il prezzo.

Sony PlayStation 5 sarà acquistabile dal prossimo 19 novembre 2020

Tutte e due le console costeranno 499 euro. E tutte e due hanno una versione meno potente, digitale, priva di lettore ottico. Ma qui è la Microsoft ad essere in vantaggio: l’Xbox Serie S costerà 299 euro contro i 399 della Ps5 digitale. Durante l’evento Sony, si sono visti il nuovo God of War, Final Fantasy XVI e e un ennesimo Resident Evil. Stavolta però per Sony non sarà facile restare in testa anche se viene dai buoni risultati della PlayStation 4, 110 milioni di macchine vendute.

tempi stanno cambiando rapidamente, soprattutto con l’affermazione dello streaming e il dominio degli smartphone che ormai hanno una potenza di calcolo non indifferente. Un altro mondo, per carità, ma comunque sempre più vicino e a tratti comunicante. In più le due console si somigliano molto come struttura di fondo e il balzo in avanti dal punto di vista tecnologico al momento non sembra così ampio.

Sony durante l’evento ha poi sottolineato che Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure e Horizon Forbidden West, oltre che su PS5, debutteranno anche su PS4. Final Fantasy XVI debutterà in esclusiva console su PlayStation 5. Il sedicesimo episodio del leggendario franchise approderà anche su PC e garantirà una maestosa esperienza di gioco. Al momento non sono state divulgate ulteriori informazioni: maggiori dettagli arriveranno infatti nel corso del 2021.