Addio Giga illimitati, cosi ha deciso l’Unione Europea, almeno per quanto riguarda le offerte che offrono il servizio solo per alcune applicazioni. Gli smartphone sono uno strumento ormai imprescindibile per ciascuno di noi, cosi come lo è la connessione a internet. Ognuno di noi è sempre alla ricerca della promozione migliore, quella con più Giga a disposizione, meglio ancora se i giga sono illimitati.

Ci sono poi alcune offerte che, benché abbiano un tetto alla disponibilità di Giga, garantiscono la navigazione senza limiti per una determinata applicazione; che sia un per un social network o per un servizio di streaming poco importa, rappresenta comunque un notevole risparmio in termini di consumo, rendendo più gestibili i Giga a disposizione.

Giga illimitati: lo stop dell’Unione Europea

Ora però su questo genere di promozioni è calata la scure dell’Europa. Con una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea vengono vietate le promozioni che garantisco Giga illimitati solo per una, o alcune applicazioni. La sentenza riguarda un fornire ungherese di servizi di telecomunicazione. Il giudizio della Corte di Giustizia è stato davvero duro, l’accusa infatti era di violazione della neutralità della rete; la sentenza ha portato in dote alla compagnia una multa salatissima da pagare oltre al divieto di continuare con questo genere di promozioni.

Adesso resta da capire le conseguenze di questa nuova sentenza come si ripercuoteranno nel resto d’Europa. In Italia solo Tim e Vodafone porgono servizi del genere e bisognerà capire quale sarà la loro decisione; è molto probabile comunque che interverranno sulle promozioni per renderle in linea con le norme europee.