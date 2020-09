A partire dallo scorso mese di giugno, i cinema italiani hanno potuto riaprire dopo essere stati chiusi per diverso tempo a causa dell’epidemia del Coronavirus. Lentamente, infatti, il paese ha ricominciato a vivere e a svolgere tutte le attività che normalmente si svolgevano prima del COVID-19. In questi ultimi mesi, in particolare, sono già usciti numerose prime visioni nelle sale cinematografiche italiane. Scopriamo nel dettaglio quali sono i film in uscita per questo mese di settembre.

Cinema italiani: ecco i film in uscita a settembre

Come già accennato, in questi mesi sono già usciti nelle sale italiane cinematografiche numerose nuove pellicole, ma il mese di settembre non è da meno. Vediamo nel dettaglio quali film sono già usciti e usciranno ancora in questo mese.

After 2: si tratta del secondo capitolo tratto dalla serie di libri bestseller scritti da Anna Todd che hanno riscosso un enorme successo in tutto il mondo e in Italia. Il film è uscito nelle sale italiane il 2 settembre 2020.

Semina il vento: film di Danilo Caputo è uscito nelle sale il 3 settembre 2020.

The new mutants: film horror di Josh Boone, racconta la storia di un gruppo di ragazzi dotati di super poteri che cercano di scappare dal luogo dove sono stati rinchiusi. Il film è uscito nelle sale il 3 settembre 2020.

Waiting for the barbarians: film di Ciro Guerra con attori di rilievo come Johnny Depp e Robert Pattinson. Il film uscirà nelle sale italiane il 24 settembre 2020.

Mister Link: film di animazione di Chris Butler uscito nelle sale italiane il 17 settembre 2020.