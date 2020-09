Uno dei videogame più amati negli ultimi anni è Pokémon Go, disponibile sotto forma di applicazione per gli utenti con un dispositivo Android e Apple. Gli utenti hanno sempre apprezzato il lavoro degli sviluppatori con i loro innumerevoli aggiornamenti e novità introdotte, ma in queste ultime settimane ci sono forti discussioni riguardo un argomento in particolare.

Niantic e il team di sviluppo hanno comunicato ai loro utenti che l’applicazione diventerà obsoleta per alcuni smartphone per i primi di Ottobre. Eccovi svelati tutti i dettagli qui nel paragrafo.

Pokémon Go: l’applicazione dice addio ad alcuni smartphone, ecco quali

La brutta notizia arriva direttamente dall’account Twitter con il quale comunicano che alcuni dispositivi non saranno più idonei per supportare l’applicazione. A quanto pare i dispositivi in questione sono i seguenti: Sony Xperia M4 Aqua, Micromax Canvas Knight 2 4G E471, LG G4 Stylus, Karbonn Aura 1, Xolo Black, HiSense U972, LG K10, ZTE Blade A570, Sharp Aquos Crystal X, Wiko Rainbow Lite, Ramos MOS1, Asus ZenFone Max (2016), Samsung Galaxy E5, LG G4 Stylus; Alcatel OneTouch Pop 2, Sony Xperia M5, HTC One E9+, HTC J Butterfly, Siswoo C50, TCL Idol 3, Asus ZenFone 2 ZE550ML, Lenovo K920 Vibe Z2 Pro, Lenovo Vibe Z2 Pro K920, HTC One E9, HTC One E9+, Ecoo E04 lite, Samsung Galaxy S5 Plus, Huawei MediaPad Honor X2, Huawei Y635, ZTE Blade S6, Motorola Moto E (2nd Gen), Elephone P7000, ZTE Blade S6 Plus, Elephone G2; Samsung Galaxy S5, Ulefone Be Pro, Elephone P6000, BQ Aquaris E5, LG G2, LG G Pro 2, Huawei MediaPad Honor X2, ZTE Blade D6, Alcatel OneTouch Idol 3 (4.7), BQ Aquaris M4.5, Wiko Rainbow Up, Huawei Honor 7, LG G4 Stylus, LeEco (LeTV) Le1 X600, Huawei MediaPad Honor X2, BQ Aquaris M4.5, LeEco (LeTV) Le Max X900, Sony Xperia M4 Aqua, LG G4c, Tengda N9200 e VKworld VK2015.