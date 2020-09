Finalmente è arrivato il momento atteso da milioni di gamer in tutto il mondo. Dopo che Microsoft ha svelato le proprie carte qualche giorno fa, rivelando le due nuove console, La Xbox S e X, finalmente anche Sony ha rivelato l’aspetto più importante di un prodotto di cui si sapeva ormai tutto.

Nella giornata di ieri 16 settembre, durante la serata, è avvenuto il grande annuncio. Vi ricordiamo che la PlayStation 5 sarà disponibile in due diverse versioni:

la versione standard , con alloggiamento per unità ottica in grado di leggere i dischi dei giochi;

, con alloggiamento per unità ottica in grado di leggere i dischi dei giochi; la versione digital, senza alloggiamento per unità ottica, per la quale i giochi andranno scaricati dallo PS Store, senza avere la copia fisica.

Il prezzo della console più ambita

La nuova PlayStation 5 verrà venduta a partire dal 19 novembre ad un prezzo di 499€ per la versione standard e di 399€ per la versione digital. Un costo in linea con la controparte di Microsoft, che ha adottato un prezzo di 499€ per l’Xbox X e di 299€ per l’Xbox S.

Sono emersi anche ulteriori dettagli sull’uscita e sui titoli esclusivi che potrà vantare Sony. Infatti, la nuova console uscirà in contemporanea con alcuni dei giochi più attesi di questo autunno, come Cyberpunk 2077 e Call of Duty Black Ops Cold War.

Tutte le carte sono state rivelate: non resta che scegliere quale delle due comprare. E voi, comprerete la PS5 al Day 1, la preordinerete, oppure aspetterete un po’ di tempo per valutare recensioni e opinioni degli utenti? Fatecelo sapere nei commenti e diteci anche cosa ne pensate del prezzo di vendita di queste due console. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna aggiornamento in merito!