Ho, conosciuto anche come Ho Mobile, è un servizio di telefonia (appunto) mobile proveniente dalla compagnia Vodafone Enabler Italia. Essa nasce il 23 gennaio del 2017 e arriva in Italia poco dopo Iliad, esattamente il 22 giugno del 2018 con il marchio Ho. Trattasi di una compagnia low-cost avente come prefissi 377-08, 377-09, 379-1 e 379-2. Ad oggi è molto utilizzata ed è pronta a lanciare molteplici offerte convenienti per i suoi clienti.

Ho Mobile: la compagnia ha in serbo delle ottime promozioni

Come già accennato, l’operatore è sostenuto dalla famosa Vodafone (una delle più quotate). Per questa ragione non ha bisogno di andare incontro a costi tanto elevati. La protagonista in questione ha deciso di competere e combattere contro Iliad e alcuni MVNO, grazie al sostegno della sua potente tariffa.

La promozione ovviamente non è disponibile a tutti. Essa è riservata pertanto ai clienti di: liad, Coop Voce, Digitel, Fastweb, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile (Pre 24/06/2019), NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Plintron, Rabona Mobile (Pre-24/03/19), Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A. e Spusu Italia.

In cosa consiste? La tariffa comprende 70GB di traffico dati, chiamate illimitate per tutti i numeri telefonici fissi e mobili, SMS illimitati per tutti i numeri mobili, il tutto con un canone mensile di soli 5,99 Euro. Va inoltre precisato che non ci sono costi nascosti e non c’è alcun tipo di vincolo contrattuale.

L’attivazione avviene direttamente online senza dover sostenere alcun costo di attivazione o spedizione. L’unico prezzo da pagare consiste in soli 0,99 centesimi di Euro per la scheda telefonica e una prima ricarica per attivare l’offerta.