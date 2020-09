Il prodigo team Facebook di sviluppatori WhatsApp è reduce da una serie di interessanti novità da vedersi con i futuri aggiornamenti per l’app da oltre due miliardi di utenti. da Menlo park si intensifica l’opera di attacco verso Telegram e Signal dopo l’incursione di una serie di update che hanno progressivamente sminuito la sua popolarità.

Con effetto immediato si annuncia una novità importante per tutti gli utenti Android ed iOS che iniziano a vedere un nuovo pulsante. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

WhatsApp: in cosa consiste l’aggiornamento del pulsante inedito

A cambiare è l’aspetto del menu chiamata che si introduce ad una severa rivisitazione tecnica minore per l’accesso alle comunicazioni vocali. L’organizzazione muta prevedendo un pulsante che consente di scegliere tra una chiamata normale ed una video chiamata. Il nome del nuovo pulsante è “Chiama“ ed inizialmente si renderà disponibile a senso unico per gli utenti WhatsApp Business per poi passare in rassegna anche agli utenti comuni dell’applicazione. Sembra che siano in programma anche ulteriori novità.

Una serie di nuovi wallpaper art potranno sovrapporsi alla schermata di sfondo delle chat con una funzione ultimamente non intravista nelle ultime versioni WhatsApp Beta ma scoperta in alcune righe di codice delle versioni iOS di Apple. La funzionalità aggiunge l’opzione “Aggiunge Doodle” e rappresenta una ulteriore possibilità di personalizzare la UI di programma.

Al momento non sono note le tempistiche per il rilascio delle suddette novità. Attendiamo ulteriori istruzioni da parte dello sviluppatore. Impossibile determinare una data di rilascio nel breve periodo. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni aggiornate.