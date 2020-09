Vi ricordo che il pre-ordine dell’attesissimo Samsung Galaxy Z Fold 2 in Italia è ancora in corso e si concluderà il prossimo 18 settembre 2020 con l’effettiva disponibilità in commercio.

Le prime spedizioni erano attese per il 15 settembre, ma alcuni dispositivi sono stati spediti già nella mattina di giovedì 10 settembre con consegna prevista per ieri, 11 settembre 2020. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Z Fold 2 in anteprima su Amazon Italia

Nelle scorse ore è arrivata la conferma del modello con colazione nera, probabilmente meno richiesta di quello in bronzo. Difficile dire al momento quanti ne siano stati spediti, ma se non aveste già ricevuto una email per avvisarvi della consegna, è ormai difficile che possiate ricevere il vostro nuovo Samsung Galaxy Z Fold 2 prima di settimana prossima.

Una settimana di anticipo è comunque un bel regalo, anche solo per far rosicare gli amici che lo avessero ordinato, ai quali ancora non fosse stato spedito. Certo è che non saranno probabilmente così tanti ad avere ordinato uno smartphone da oltre 2.000 euro, ma se qualcuno di loro fosse in ascolto, lo invitiamo a dirci lo stato del suo ordine nei commenti.

Possiamo però affermare che questo modello, a differenza del precedente, è invece da subito disponibile anche sul popolare store Amazon. Vi lasciamo i link a seguire. La consegna è prevista regolarmente per entrambe le colorazioni dal 18 settembre. Che dire, non vi resta che recarvi sul sito ufficiale della piattaforma ed iniziare ad ordinare il nuovissimo top di gamma pieghevole del colosso sud coreano. I prezzi su Amazon partono da 2.049 euro, siete disposti a spenderli?