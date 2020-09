In accordo con il Ministero per lo Sviluppo Economico si attua il piano di connettività per il WiFi Gratis Illimitato che vale in Italia senza vincoli, condizioni e restrizioni. Avete assorbito il colpo? Bene, perché contrariamente a quanto si possa pensare non è una fake news. Si tratta della nuova infrastruttura la cui parte tecnica è stata affidata da tempo ad Infratel S.P.A. Si può vedere come la migliore alternativa ai livelli di connessione fissa e mobile che prevedono l’uso di ADSL, Fibra Ottica, 4G e 5G. Semplicemente ci si connette, senza pensieri. Scopriamo come funziona e dove risulta essere attiva.

WiFi Gratis batte persino il 4G e la Fibra Ottica: ecco in cosa consiste

Se pensate si possa trattare di una notizia da tabloid provate a chiedere ai 357.725 utenti connessi nei 3.158 Comuni Italiani che sono riusciti ad accedere al fondo gratuito del MISE. Con oltre 4.469 punti di accesso attualmente attivi l’ecosistema WiFi Italia cresce giorno dopo giorno e parallelamente ad ulteriori progetti che contano sulla finalizzazione di altri 5.000 hotspot da predisporre all’interno degli ospedali italiani.

Inizialmente concepito per offrire Internet nelle aree del digital divide e nella location di Amatrice reduce dal funesto terremoto del 2016, il progetto si è oggi espanso fino ad abbracciare un sempre maggior numero di richieste. Con l’intenzione di mettere in pari l’Italia con il processo di avanzamento digitale previsto in Europa si reinterpreta la necessità di avere Internet WiFi Gratis. Tutto si semplifica e si apre a nuove opportunità.

Basta una semplice app gratuita per stabilire un contatto per le applicazioni ed il web browsing. Creando un account in pochi minuti è possibile stabilire una connessione permanente con tutti i punti di accesso fino ad una velocità di 30 Mbps. Per turisti in visita e residenti non sarà necessario effettuare il login di volta in volta. Lo si fa all’inizio e spostandosi ci si connette in automatico al primo access point vicino. Tutto molto semplice ed utile nel caso in cui ci si trovi nelle condizioni di non poter reperire un’altra connessione di rete causa down 4G o scadenza promozionale imminente.