Sky sta giocando una nuova e strategica partita in Italia. La pay tv dal mese di giugno infatti anche nel nostro paese – così come in Regno Unito ed Irlanda – si è trasformata in una media company con il lancio dell’operatore Sky WiFi. Con l’obiettivo di essere da subito protagonista nel campo della telefonia italiano, il neonato provider vuol subito competere con TIM, Vodafone e WindTre.

Sky WiFi già ha lanciato le prime tre offerte commerciali. Per tutti gli utenti sono previsti tre mesi gratuiti ed attivazione a costo zero.

Sky WiFi, le promozioni per gli abbonati che scelgono la Fibra Ottica

La promozione base per i clienti di Sky WiFi è la Fibra 100%. I clienti che scelgono questa tariffa avranno connessione illimitata con le velocità della Fibra e telefonate a consumo al costo mensile di 27,90 euro.

Disponibile anche una seconda promozione, la Fibra 100% con Ultra WiFi. Questa tariffa si rivolge ai clienti che hanno spazi molto ampi da coprire con la rete internet. Nel pacchetto sono inclusi infatti anche dispositivi WiFi extender per portare il segnale in aree remote dell’appartamento o della propria abitazione. Il prezzo è di 32,90 euro ogni trenta giorni.

Vi è infine l’offerta più completa messa a disposizione da Sky WiFi. Questa promozione si chiama Fibra100% con Ultra Wifi + Voce Unlimited. Gli utenti che attiveranno questa tariffa avranno internet senza limiti con le velocità della Fibra più telefonate illimitate al prezzo di 37,90 euro ogni mese. Anche in questo caso sono disponibili in comodato d’uso i dispositivi per l’estensione del WiFi.