L’azienda specializzata in IT Security Solution chiamata Pradeo ha lanciato l’allerta Android per alcuni malware Play Store prontamente rimossi da Google. Adesso tocca a noi sbarazzarci ancora una volta del famigerato Joker. La componente nota è stata rilevata in un gruppo di sei applicazioni che devono essere eliminate con effetto immediato. Ecco la lista aggiornata e le conseguenze che scaturiscono dall’azione malevola di questo codice alterato.

Joker è tra noi: attenti a queste app Android nel Play Store

Google ha già rilevato e rimosso le app sospette. Adesso è il nostro turno. Occorre disinstallare tutto avendo cura di fare un ciclo di pulizia malware con un software antivirus ad hoc. Requisito per non contrarre eventuali infezioni secondarie è quello di non scaricare le stesse app da market store alternativi. Prendete nota della lista Play Store che segue.

Safety AppLock

Convenient Scanner 2

Push Message-Texting&SMS

Emoji Wallpaper

Separate Doc Scanner

Fingertip GameBox

Tali applicazioni sono state scaricate da circa 200.000 utenti ed è probabile che ci si trovi nelle condizioni di rischio. Ricordiamo che le potenzialità di Joker sono da ricondurre alla manipolazione dei click sui banner pubblicitari che producono introiti illeciti ed ingenti ai creatori. Oltretutto possono spiare il telefono con la registrazione degli SMS ed attivare costosi abbonamenti a servizi mai richiesti. Il tutto senza che si possa sospettare alcunché.

La verifica di eventuali abbonamenti Play Store stabiliti e non voluti si verifica attraverso l’apposita sezione di menu dello store da cui eventualmente disattivare le componenti che stanno dilapidando il tuo wallet personale.