Prestate la massima attenzione al prossimo aggiornamento che sta per approdare su WhatsApp per gli utenti Android. La funzione cambia per sempre il modo di gestire le chat e tutte le comunicazioni in arrivo. Non avremo più bisogno di entrare all’interno della UI dopo la possibilità di intercedere ai messaggi tramite le notifiche di sistema. Una modifica epocale che non dispiacerà di certo ai due miliardi di utenti attivi. Ecco cosa arriva.

Aggiornamento WhatsApp, mai così atteso come in questo momento

In modo del tutto graduale da Mountain View sta giungendo un update inaspettato per gli utenti che ospitano Android 10. Si parla delle risposte WhatsApp veloci altrimenti note come Smart Reply. Tale componente garantisce l’uso di una serie di risposte predefinite. Per intenderci, qualcosa di molto simile agli SMS veloci che si possono usare tramite il dialer nel momento in cui non possiamo rispondere ad una telefonata. Ma qui siamo su altri livelli.

Secondo quanto riferito dallo sviluppatore, infatti, non avremo a che fare con risposte di default casuali. L’inedito aggiornamento AndroidWhatsApp, infatti, si basa sull’utilizzo di un algoritmo ad intelligenza artificiale che analizza i messaggi con lo scopo di proporre un template sempre nuovo di risposte adeguate. Il messaggio viene quindi analizzato secondo criteri predefiniti con risposte consone al contesto. Il medesimo sistema in uso sul client di posta elettronica Gmail.

Si configura come una assoluta comodità per gli utenti del robottino verde che non hanno più bisogno di accedere all’app per comporre il proprio messaggio. In tal caso il doppio vantaggio è dovuto anche all’assenza di spunte blu. Dopo lo sblocco dello schermo, infatti, si potrà rispondere a Whatsapp dalle notifiche. Sono necessari pochi istanti per rinviare una discussione e mantenere la privacy senza inibire gli accessi e le notifiche di lettura dalle Impostazioni dell’app.

Tutto molto semplice. La complessità e la perfezione si raggiungeranno col tempo visto che il sistema di machine learning avrà modo di limare le risposte offrendo sempre maggiore coerenza rispetto al contesto iniziale della comunicazione. Avete ricevuto il nuovo update WhatsApp? Ditecelo nei commenti.