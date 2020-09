Chi decide di accedere alla rete Internet prende coscienza del fatto che ciò è reso possibile soltanto nel contesto delle promo Home & Mobile. Senza una rete fissa o 4G/5G resterebbero solo le linee satellitari a supporto della connettività. Per fortuna non è così in luogo del nuovo WiFi Gratis che può arrivare illimitato per tutti grazie ad una semplice applicazione. L’hanno scoperta centinaia di migliaia di utenti che hanno detto finalmente addio ai prelievi di credito ed alle periodiche scadenze promozionali a costo fisso. Ecco come fare per collegarsi sempre e comunque.

WiFi: in arrivo la versione Gratis anche nella tua zona

Con 357.725 utenti collegati a 4.469 punti di accesso dislocati in 3.158 Comuni Italiani il progetto Piazza WiFi Italia ha avuto il seguito sperato. Con la supervisione del Ministero per lo Sviluppo Economico la società Infratel SPA ha ricevuto il via libera per la realizzazione di una complessa rete libera a livello nazionale. Oltre questo le finalità si orientano anche nel segmento strettamente privato delle aziende ospedaliere dove a margine della pandemia sono stati previsti ulteriori 5.000 hotspot rigorosamente a costo zero per personali e pazienti.

La finalità del progetto svia i propositi iniziali di creare un’area di connessione solo attorno alla zona di Amatrice colpita dal sisma dell’Agosto 2016. Il profilo del progetto si è allargato anche alle aree del digital divide con meno di 2.000 abitanti ed oggi converge in direzione di numerose altre amministrazioni locali. Qui è possibile collegarsi ad Internet Gratis nella semplicità di un’applicazione.

Chi desidera agganciarsi alla rete WiFi Italia può farlo dal proprio smartphone o tablet Android ed iOS. Si scarica l’app e si crea un semplice profilo rapido. Dopo tale procedura basta loggarsi per mantenere lo stato di servizio attivo a tempo indefinito. Ogni qualvolta ci sarà un punto di accesso disponibile il telefono lascerà la rete del gestore preferito per scegliere la linea a 30 Mbps che non impone vincoli o costi all’uso della navigazione e delle app.

Ottima soluzione per chi si trova residente nelle immediate vicinanze della piattaforma o per chi vuole avere un’ancora di salvezza contro potenziali down di rete che possono interrompere una sezione di gioco o di lavoro online.