Il settore della tecnologia potrebbe subire molto presto una rivoluzione grazie a una scoperta davvero notevole. La NDB, ovvero una start-up californiana, ha da poco iniziato lo sviluppo di una nuova tipologia di batteria ai nano diamanti e quest’ultima potrebbe essere in grado di avere una autonomia praticamente infinita.

Una start-up americana ha iniziato lo sviluppo delle batterie del futuro

È in arrivo un’importante novità riguardante il settore tecnologico e non solo. Come già accennato, una start-up americana è riuscita a realizzare una batteria che non dovrebbe dare più problemi di ricarica. Quest’ultima è infatti realizzata con nano-diamanti e garantirà un’autonomia infinita in quanto produce sempre energia utilizzando le scorie nucleari riciclate.

Nello specifico, la start-up NDB (che lavora nel settore dell’energia rinnovabile) utilizza le scorie nucleari riciclate dalla grafite. L’azienda, in particolare, ha purificato questa sostanza e con essa ha creato i nano diamanti che generano, per l’appunto, l’energia dal loro decadimento. Per evitare problemi dovuti alle radiazioni, la NDB ha realizzato dei diamanti artificiali che serviranno per proteggere i nano diamanti C14.

In questo modo, queste nuove batterie diventeranno una fonte inesauribile di energia. La scoperta della start-up californiana è senz’altro importantissima e potrà portare non poche rivoluzioni in vari settori. In primis, ci sarà il settore automobilistico, dato che le auto elettriche sono sempre più diffuse e con le batterie ai nano diamanti non ci sarebbero problemi di autonomia. Discorso analogo anche per quanto riguarda gli smartphone e tutti i dispositivi tecnologici alimentati solitamente da una batteria, come i pacemaker e molto altro.