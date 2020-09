Molte persone investono sull’oro, altri si gettano a capofitto in una clamorosa impresa ed altri aprono un business con le collezioni di telefoni. Al mondo esistono migliaia di smartphone e tablet, milioni di PC ma pochi cellulari. Quelli che sono sopravvissuti si trovano in qualche vecchio cassettino a raccogliere polvere in attesa dello smaltimento. Ma attenzione! Alcuni modelli possono valere una vera fortuna e sono i soliti insospettabili. Dispositivi che a prima vista valgono quanto un centesimo bucato. Ecco quali sono gli esemplari da tenere d’occhio e quanto possono valere realmente.

Ecco i telefoni della ricchezza: evita di buttarli o ti morderai le dita

Un cassettino, una cantina buia, una mansarda angusta. Vecchi telefoni possono essere trovati ovunque ma solo alcuni meritano di entrare nel novero dei device preferiti dagli appassionati del vintage tecnologico. Si pensi che ognuno dei modelli che descriveremo vale almeno 1000 Euro. Ancora convinto di doverli buttare nella spazzatura?

Mobira Senator. Un pessimo esempio di dispositivo mobile. Nokia non poteva saperlo all’epoca ma un telefonino di 3 Kg non è esattamente un esempio di versatilità. Quasi un ingombrante soprammobile minuti di cornetta. Un pesante ammasso di circuiti e valvole datato anni ’80 ed oggi assai apprezzato dal pubblico di enthusiast vintage.

DynaTac 8000x. Adesso ci siamo. Siamo in presenza del primo cellulare della storia. Decisamente più portable del precedente con 1 Kg di peso che all’epoca lo rendeva perfetto per essere trasportato in giro. Non è raro scorgerlo in qualche vecchio film del passato con il suo contenitore bianco a tasti neri con numeri stampati sopra. Ad oggi uno dei telefoni più rari considerando che ne vennero prodotte soltanto 300.000 unità in tutto il mondo.

E veniamo ai giorni nostri con iPhone 2G. Ad alcuni potrebbe sembrare un giocattolo, quasi un fermacarte old-style. Eppure i prodotti Apple, come sappiamo, difficilmente perdono di valore pur essendo retrodatati di decenni. Questo minuscolo mostriciattolo elettronico non fa eccezione. Assicuratevi soltanto di averlo trattato a dovere. Graffi ed evidenti segni di usura fanno decadere il suo valore.