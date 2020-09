In questo momento i protagonisti a senso unico nel campo del 5G sono TIM e Vodafone che ormai da mesi hanno inserito a catalogo le nuove offerte. Ma nel novero degli operatori uscenti vittoriosi dall’asta per le frequenze c’è anche WindTre. Il gestore ha avviato i test del network in alcune località del Bel Paese. Alcuni clienti con offerta 5G-Ready potrebbero scoprire con sorpresa la presenza del nuovo indicatore di disponibilità sul loro device. Ecco quali sono le ultime novità.

WindTre avvia le procedure di verifica per la rete 5G, guarda il tuo telefono

Secondo alcune testimonianza l’icona 5G di WindTre ha iniziato a materializzarsi accanto all’indicatore di segnale di rete per alcune persone. Prima dell’effettivo lancio commerciale delle proposte ci sono i test limitati ad alcune zone d’Italia non ancora indicate e definite. Non è da escludere che dalle tue parti possa essere in corso una dimostrazione. Controlla se riesci a vedere la nuova rete dalle Impostazioni Reti Mobili o accanto alle tacche del segnale.

Tutto ciò che è stato indicato in precedenza vale in presenza di uno smartphone 5G con la compresenza di una tariffa abilitata alla Gigabit Network dell’operatore. Un esempio è la Standard Unlimited. Il nuovo step di navigazione non impone alcun costo aggiuntivo per i clienti. L’unico requisito richiesto è quindi quello di trovarsi in prossimità della zona di testing.

Soddisfatte tutte le precedenti condizioni è possibile provare con mano le ultime novità in fatto di networking mobile. Non sono noti i dettagli sul 5G WindTre in quanto siamo, per l’appunto, in una fase di sperimentazione confinata ad aree specifiche.

Condividete eventualmente la vostra esperienza lasciandoci una testimonianza diretta della dimostrazione in corso d’opera.