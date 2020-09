Il Ministero dell’elettronica e della tecnologia dell’informazione del governo indiano ha vietato 118 app, principalmente di origine cinese. Questo a causa dell’escalation delle tensioni tra India e Cina. Entrambi i paesi sono impegnati in problemi di confine da diversi mesi; il governo indiano ha vietato TikTok, WeChat e altri servizi all’inizio di quest’anno.

L’ultimo divieto include 118 app, con PUBG Mobile e PUBG Mobile Lite. PUBG Mobile è il più grande gioco per cellulare in India e ha oltre 50 milioni di giocatori attivi mensilmente. Mentre la versione desktop del gioco è realizzata da Bluehole della Corea del Sud, il gioco per cellulare è sviluppato da Tencent Games.

PUBG Mobile e Mobile Lite non sarà più disponibile in India

L’ente governativo ha dichiarato che le app incluse nell’elenco erano impegnate in attività “pregiudizievoli per la sovranità e l’integrità dell’India, la difesa dell’India, la sicurezza dello stato e dell’ordine pubblico”. L’agenzia ha anche affermato che queste app “rubavano e trasmettevano di nascosto i dati degli utenti in modo non autorizzato a server” situati al di fuori dell’India. Inoltre, questi dati venivano profilati da elementi ostili all’India.

Se il divieto di TikTok era indicativo, PUBG Mobile e PUBG Mobile Lite verranno cancellati dal Play Store e dall’App Store nel paese nei prossimi giorni. In questo modo, gli utenti non saranno in grado di giocare a nessuno dei due giochi, anche se utilizzano una VPN. Il governo indiano sta imponendo un divieto totale su app e servizi di fabbricazione cinese come un modo per frenare la dipendenza dalla Cina.