STRANGER THINGS: si inizia a sentir parlare di una NUOVA STAGIONE

Le strane avventure di Undici, la bambina con i poteri “paranormali”, e i suoi amici iniziano a mancarci dopo tanti mesi. La serie tv che ci ha tenuto compagnia durante il lockdown (come tante altre d’altronde) si è vista costretta a bloccare le riprese cinematografiche per motivi di sicurezza dovuti alla diffusione del Covid-19. Dopo svariati mesi però, qualcosa bolle in pentola. Stranger Things, il capolavoro ideato dai Duffer Brothers ha regalato suspense e timore nel corso della terza stagione. E la quarta stagione? Quando sarà possibile vederla? Chi avrà come protagonisti? Fremiamo nel comunicarvi le grandi, seppur poche, novità a riguardo.

Stranger Things: quanto durerà l’attesa della serie

Nel febbraio del 2020, in piena quarantena, era stato rilasciato il teaser. Purtroppo però le cose sono cambiate per motivi ormai ovvi causando nei fan una profonda suspense. Fino a pochi giorni fa non si sapeva nulla a riguardo, ma finalmente sono giunte delle voci che comunicano una ripresa entro il 17 settembre.

Ricordate come si concludeva la season 3 di Stranger Things? Jim Hopper sembrava aver rimesso la vita durante la chiusura del Sottosopra, e invece è vivo, prigioniero dei sovietici. Per di più dopo la fine del set nel marzo del 2020, Matt e Ross Duffer avevano promesso una quarta e una quinta stagione la cui trama sarebbe stata priva del tema della pandemia. I fratelli dichiararono durante una intervista all’Hollywood Reporter, che la serie questa volta sarà ben curata nella narrazione e vedrà partecipe uno spirito umoristico molto più ampio.

Tra i protagonisti della serie tv torneranno infine: