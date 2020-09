Avere un accesso a internet è diventato ormai una necessità di molti: in un mondo sempre più progredito, infatti, svolgere le mansioni attraverso smartphone, computer o tablet è di uso comune, basti pensare al sempre più diffuso lavoro agile. Essere fuori casa e non disporre di una connessione dati, dunque, può rappresentare per molti una problematica non indifferente: proprio per tale motivo, lo Stato ha deciso di donare a tutti i cittadini e no la concreta possibilità di accedere al mondo online anche fuori dalle mure domestiche.

La nascente rete WiFi su base nazionale permette, come anticipato, di rimanere sempre collegati anche senza un piano a pagamento visto che il suo utilizzo è libero e soprattutto illimitato.

WiFi e internet in tutta Italia: ecco come funziona il progetto

Denominato “Piazza WiFi Italia“, il progetto che allarga l’orizzonte d’internet a cittadini e turisti è ormai in piedi da più di un anno: con una partecipazione attiva da parte dei comuni, oggi poter usufruire di un accesso WiFi dovunque ci si trovi è possibile.

Attraverso una mappa, sempre aggiornata in tempo reale, è facile conoscere le postazioni attive vicine la propria dimora o nei pressi del luogo in cui si andrà in vacanza.

Grazie all’applicazione (Android|iOS) creata ad hoc, poi, effettuare l’accesso per la rete sarà un gioco da ragazzi: la prima volta che tale operazione verrà perseguita bisognerà effettuare una registrazione vera e propria, mentre per le volte successive sarà sufficiente inserire i dati richiesti in due semplici mosse.

Per conoscere tutti i dettagli in merito a tale rete internet questo è il portale ufficiale del progetto.