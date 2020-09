Intel Core: il migliore processore al mondo per laptop “thin-and-light” (sottili e leggeri). Così l’azienda presenta i nuovi processori di undicesima generazione durante l’evento IFA 2020.

Intel Evo

Tra le novità annunciate durante la presentazione dei nuovi processori c’è anche la piattaforma Intel Evo, su misura per i nuovi Intel Core. Ci sono almeno 150 prodotti basati su Intel Core in fase di sviluppo appartenenti a noti brand. Intel Evo è una sorta di certificazione. I laptop che ne riportano il logo sono riconosciuti come i migliori sul mercato nella loro categoria. Tra le aziende che hanno scelto di affiancarsi alla nuova tecnologia Intel ritroviamo Asus, Acer, Dynabook, Dell, Lenovo, HP, MSI, LG, Samsung e tanti altri.

I KEI utilizzati come punto di riferimento per la certificazione Intel Evo rappresentano standard minimi e comprendono prontezza di risposta della batteria, riavvio del sistema in standby in meno di un secondo, durata della batteria in condizioni di utilizzo reale, ricarica rapida. Elevate anche le prestazioni Internet.

Tutti i vantaggi del nuovo processore Intel Core

Il merito delle prestazioni elevate del nuovo processore è soprattutto del sistema di elaborazione che prende il nome di SuperFin. Le caratteristiche principali che rendono questo nuovo processore così incredibile sono: la produttività, la creazione di contenuti, l’esperienza immersiva e quella gaming.

La velocità è l’elemento chiave. La produttività incrementa almeno del 20% sia per casi d’uso meno intensi che per usi piuttosto consistenti. La creazione dei contenuti è circa 2,7 volte più veloce rispetto alla concorrenza. Anche le esperienze di gaming sono nettamente migliori se si considerano i modelli precedenti. Inoltre, non va sottovalutato l’intrattenimento. Sicuramente degno di nota il supporto per Dolby Vision.