Pokemon GO non è un gioco datato, ma sono passati più di tre anni da quando il gioco AR è diventato popolare. La fenomenale avventura in realtà aumentata è diventata di successo molto rapidamente. Ha ancora molti fan e giocatori fedeli anche dopo tutti quegli anni.

Negli ultimi mesi abbiamo appreso della Megaevoluzione introdotta insieme a Pokemon Cafe Mix e Pokemon Smile. Il team di Pokemon GO ha appena anticipato alcune notizie sui Mega che saranno presto pronte per gli allenatori. Nessun altro dettaglio è stato condiviso ma sappiamo che riguardano completamente le Mega Evoluzioni.

Una fonte ha condiviso alcuni dettagli sulla Mega Evoluzione, condividendone il funzionamento. Il Mega Pokemon è pronto insieme a un nuovo gameplay. A quanto pare, sembra che l’effetto temporaneo del Mega Pokémon richieda Mega Energy e permette ad un personaggio di evolversi nella sua forma Mega. Naturalmente, la Mega Energy non sarà infinita e si consumerà dopo un pò.

Ricorda che solo un Pokemon può megaevolversi alla volta. Per ottenere più Mega Energy, la creatura deve prima affrontare un raid. Più battaglie finisce, più energia riceverà. I raid di battaglia presto includeranno Mega Venusaur, Mega Charizard, Mega Blastoise e Mega Beedrill. Nella forma di Megaevoluzione, il Mega Pokémon otterrà un aumento della potenza d’attacco.

Come ben saprai, non tutti i Pokemon possono essere megaevoluti. Non puoi far evolvere i Pokémon ombra e clone. Il prossimo settembre puoi partecipare a una serie di eventi a tema Mega Evoluzione come Mega Raid (1-7 settembre) e battaglie in palestra e Team Rocket (11-17 settembre).