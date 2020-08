Lo spettacolo del grande sport continua sui canali di Sky. A pochi giorni dalla fine delle competizioni europee di calcio ed ad altrettanti pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, sulla pay tv satellitare vanno ora in scena appuntamenti imperdibili per gli altri sport come Formula 1, tennis ed NBA. Anche per la visione di questi eventi, gli utenti spesso preferiscono la tecnologia dell’IPTV illegale ad un classico abbonamento satellitare.

IPTV, spopola la visione di Sky su Telegram ma che rischi per tutti

Oltre agli oramai famosi pezzotti, nel corso di questi ultimi mesi gli appassionati di calcio hanno scoperto un nuovo metodo per vedere a costo zero gli eventi Sky: i canali VPN. Ora su WhatsApp, ora su Telegram sono disponibili alcuni link che garantiscono la visione gratuita della pay tv satellitare.

Ovviamente, manco a dirlo, la ragione principale che spinge sempre il business dell’IPTV illegale è quella dei risparmi mensili. Proprio come per il pezzotto, però, anche con i canali VPN ci sono ingenti rischi. Per gli utenti che guardano Sky in maniera illegale tramite WhatsApp e Telegram ci sono gli stessi pericoli di chi si affida allo streaming illecito.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo scoperto con chiarezza tutte le sanzioni legate all’IPTV illegale. In primo luogo, i trasgressori possono incorrere in una multa pecuniaria, dal valore variabile: si va da 500 euro sino a 30mila euro. Per i casi più gravi e reiterati, poi, subentra anche il fattore penale. L’IPTV è infatti punito anche con la reclusione da sei mesi a tre anni.