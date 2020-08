Lucifer è sicuramente una delle più amate dai fan di tutto il mondo. Il suo futuro è stato molto incerto fino a poco tempo fa, infatti non sarebbe dovuta andare in onda la quinta stagione dopo che era stata prodotta la quarta. Ma, grazie ai fan e alla bravura degli attori che sono stati sempre convincenti sul set, la serie sembra essersi fatta spazio nuovamente sulla scena ed è ritornata sulla piattaforma streaming La serie TVè sicuramente una delle più amate dai fan di tutto il mondo. Il suo futuro è stato molto incerto fino a poco tempo fa, infatti non sarebbe dovuta andare in onda ladopo che era stata prodotta la quarta. Ma, grazie ai fan e alla bravura degli attori che sono stati sempre convincenti sul set, la serie sembra essersi fatta spazio nuovamente sulla scena ed è ritornata sulla piattaforma streaming Netflix ancora più forte di prima.

Lucifer su Netflix: tutto quello che dobbiamo sapere sulla nuova uscita

Come accennato prima, la decisione di portare in auge la quinta stagione della serie è data principalmente dalla caparbietà dei fan che, in quasi 8,5 milioni, hanno diffuso un hashtag #SaveLucifer per far sì che la serie non venisse cancellata. Difatto, la quinta stagione chiuderà definitivamente il ciclo narrativo della serie la quale, secondo gli showrunner, darà un buon finale a tutti i personaggi.

In merito alla situazione, sembra essersi espresso anche Tom Ellis, attore protagonista della serie, il quale ha dichiarato durante un’intervista che il salvataggio di Lucifer sia stata un’ottima idea essendo che c’era ancora tanto da raccontare. Le sue dichiarazioni erano molto chiare ancor prima che la quinta stagione venisse confermata:

Penso che non abbiamo ancora finito di raccontare la nostra storia, senza dare troppi spoiler. In ogni show potrebbe finire tutto, alla fine di ogni stagione, e ti lasciano con dei grossi cliffhanger e la gente viene lasciata insoddisfatta, oppure ti viene data l’opportunità di raccontare la tua storia fino alla fine. Penso che a tutti noi piacerebbe tornare e fare una quinta stagione. Dobbiamo solo vedere cosa ne pensa Netflix

Dunque, possiamo prendere una boccata d’ossigeno sapendo che la nuova stagione di Lucifer è finalmente su Netlfix. Questa ha un totale di 16 episodi, ben 6 in più rispetto a quelle precedenti e per questo motivo verrà divisa in due parti.