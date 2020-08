Domandarsi come possa essere viaggiare alla velocità della luce è un quesito che molti si pongono. Nonostante sia rinomata l’impossibilità di raggiungere tale obiettivo per ragioni sia fisiche che umane, grazie alla NASA oggi è possibile avere una parvenza di come questo possa avvenire.

Affermato dal grande Einstein che viaggiare a 300 mila chilometri al secondo non è un obiettivo fattibile per l’essere umano, oggi c’è chi tenta almeno di avvicinarsi ad un traguardo del genere come Breakthrough Starshot, società che vorrebbe inoltrare una nave alimentata a laser su Alpha Centauri in un lasso di tempo compreso di 20 anni, ma a tal punto bisogna precisare che le velocità raggiunte non supererebbero il 20% della velocità della luce.

Viaggiare alla velocità della luce: la NASA offre un’opportunità più che unica attraverso una guida semplice e adatta a tutti

Denominato “NASA’s Guide to Near-light-speed Travel”, la nuova guida lanciata dalla NASA mira a fornire le informazioni più salienti ad una vasta gamma di persone. Attraverso una serie di video, infatti, capire come possa essere viaggiare alla velocità della luce diventa molto più semplice.

Completi di transcript per le persone che non masticano bene l’inglese, tali filmati si presentano in un set da 7 ed ognuno di essi è dedicato ad un argomento specifico. Capaci di fornire un’infarinatura più che ampia sull’argomento, dunque, questi ultimi sono disponibili finanche per il download così da poterseli gustare pian piano e quando meglio si desidera.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale della NASA consultabile attraverso questo link.