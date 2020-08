Iliad e Giga 50 rappresenta oramai il binomio vincente nel campo della telefonia mobile italiana. Sempre più utenti si affidano all’offerta low cost del provider francese, un’offerta che garantisce contenuti e soglie di consumo molto vantaggiose. I clienti, infatti, avranno libero accesso a chiamate ed SMS senza limiti più 50 Giga internet al costo fisso di 7,99 euro.

Iliad ed il lancio del 5G, forse novità già entro la fine dell’anno

Ribadito il successo del gestore francese nel campo delle ricaricabili a basso prezzo, ora i clienti si attendono vantaggi per quanto concerne i servizi aggiuntivi alle stesse ricaricabili. Ad esempio, sarà determinante da qui al futuro prossimo il capitolo dedicato al 5G.

La disponibilità delle linee 5G per Iliad è la vera priorità per i mesi a venire. Già da tempo, a tal proposito, sono partiti i lavori che consentiranno quanto prima il lancio delle nuove reti internet.

Sono due le prospettive per i clienti di Iliad. Quella migliore, con i lavori di manutenzione in fase finale, consente di ipotizzare una disponibilità delle prime linee 5G già entro dicembre 2020. Tuttavia però è molto più plausibile e realistica l’ipotesi di un lancio del 5G entro i primi mesi – se non la prima metà – del 2020.

Ovviamente Iliad, così come gli altri operatori, sta lavorando anche per offrire copertura omogenea del 5G su tutto il suolo nazionale. Questo lavoro però premette un tempo maggiore. In linea con quelle che sono le prospettive di TIM, Vodafone e WindTre, il lancio definitivo del 5G in tutta Italia sarò completato entro il 2022.