Amazon ha lanciato Halo, una fitness band piuttosto diversa dalle altre. Questo dispositivo, infatti, non solo non è dotato di uno schermo, ma prevede anche una serie di funzionalità uniche e all’avanguardia. Tutte le informazioni ed i dati elaborati da questo particolare orologio – o meglio, fascia – per il fitness sono accessibili mediante l’applicazione Halo.

Oltre al monitoraggio dell’attività fisica, del battito cardiaco e del sonno, Halo offre anche la rilevazione ed il monitoraggio del grasso corporeo e del tono di voce, con il quale sarà capace di determinare il nostro umore. Se a ciò si aggiunge una spesa di 3,99 dollari al mese, poi, si sbloccheranno alcune funzionalità esclusive tra cui degli esercizi volti a migliorare le proprie abitudini ed il proprio stile di vita.

Amazon lancia Halo, non è una semplice fascia per il fitness

Halo presenta un design semplice, ma comunque rivoluzionario rispetto a quanto visto finora. Consiste in una fascia (questa sarà disponibile in materiali e colori diversi) alla quale è agganciato un modulo-sensore. Il modulo è dotato di un accelerometro, un sensore di temperatura, un sensore di frequenza cardiaca, due microfoni, una luce LED ed un tasto per attivare o disattivare i microfoni. Questi non sono lì per permettere l’interazione con Alexa, quanto, piuttosto, per rilevare il tono vocale.

Questa è una delle funzionalità più interessanti ed innovative di Amazon Halo. Quando il microfono è attivo, il dispositivo rileva la voce di chi lo indossa e in base al tono, all’intensità, al ritmo, al tempo e ad altri parametri riesce a determinare qual è stato l’umore dell’utente nel corso della giornata.

Il microfono può essere disattivato in qualsiasi momento, e dal canto suo Amazon ha chiarito che la voce registrata non verrà caricata su alcun server né ascoltata da altre persone. I campioni vengono immediatamente rimossi dopo essere stati analizzati per determinare lo stato emotivo. Alcuni degli umore includono fiducioso, euforico, esitante, annoiato, dispiaciuto, felice, preoccupato, confuso e romantico.

Altra funzionalità molto interessante è quella di Body Composition. Questa utilizza la fotocamera dello smartphone per effettuare una scansione 3D del proprio corpo e ne calcola il grasso corporeo. Anche in questo caso, dopo aver analizzato il materiale fornito e calcolato il grasso corporeo, le foto vengono eliminate dai server di Amazon.

Halo può rilevare automaticamente attività come camminata e corsa, ma ogni altro tipo di attività dovrà essere inserita manualmente nell’app. Il dispositivo distingue tra attività intensa, moderata e leggera ed attribuisce un punteggio in base a quanto si è stati attivi. Se si trascorrono più di otto ore senza svolgere un po’ di attività fisica, Halo inizierà a detrarre punti dal totale dell’attività settimanale.

Infine, i Labs, ovvero delle sfide mensili o settimanali pensate per migliorare le proprie abitudini ed il proprio stile di vita. Tra le aziende che hanno deciso di collaborare con Amazon e creare il proprio laboratorio citiamo Mayo Clinic, Exhale, Aaptiv, Lifesum e Headspace.

Halo costerà 99,99 dollari e sarà inizialmente disponibile solo su invito per alcuni utenti ad un prezzo early-access di 64,99 dollari.