Anche durante il mese di agosto 2020, l’operatore francese Iliad ha continuato a installare le sue Simbox in tutta Italia, in diversi centri commerciali siti in diverse regioni. Sono state effettuate installazioni anche in alcuni Carrefour Market.

Per la precisione le nuove Simbox sono state installate in Sicilia, Lombardia, Calabria, Lazio, Veneto e Umbria. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Iliad ha installato nuove SimBox in diverse regioni d’Italia

I Carrefour Market in cui sono stati installati i distributori automatici di SIM Iliad questo mese si trovano tutti a Roma e provincia e sono in totale cinque:

Carrefour Market Grottaferrata di Via del Pratone a Grottaferrata.

Carrefour Markt Roma Bove in Via Giacomo Bove, 4, a Roma.

Carrefour Market Roma Cessati in Via dei Cessati Spiriti, 8 Bc, a Roma.

Carrefour Market Roma Eroi a Piazzale degli Eroi, 13, a Roma.

Carrefour Market Roma Vigna Murata a Largo del Bronzino, 13, a Roma.

A quest’ultimi si aggiungono gli altri centri commerciali in altre regioni italiane. Alle Simbox qui elencate, se ne aggiungeranno altre nel corso delle prossime settimane in Lazio, Lombardia e Sicilia. Vi ricordo che l’operatore francese è già presente in tutta Italia con 15 Iliad Store diffusi nelle maggiori città e con oltre 300 Iliad Corner presso centri commerciali e GDO.

Tramite tutte le Simbox di Iliad è invece possibile attivare tutte le attuali offerte tariffarie del quarto operatore. Un esempio è la Giga 50 con minuti illimitati, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico internet a 7.99 euro al mese. Un’altra offerta è la Giga 40 con minuti ed SMS illimitati e 40 GB di traffico internet a 6.99 euro al mese. Ultima ma non per importanza l’offerta Voce, con minuti illimitati e 40 MB di traffico internet a 4.99 euro al mese. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.