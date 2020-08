La promozione Giga 50 di Iliad continua ad essere la migliore offerta nel campo della telefonia mobile. Tanti utenti sfruttano questa iniziativa, a discapito delle promozioni di TIM, Vodafone e WindTre, che garantisce soglie di consumo quasi illimitate al netto di un prezzo da vero ribasso (7,99 euro).

Iliad, gli utenti hanno scoperto la soluzione fai da te per le mancanze di rete internet

Nonostante il successo dell’offerta commerciale, restano vive alcune anomalie per gli utenti di Iliad. Nel corso dell’estate, infatti, molti abbonati hanno sottolineato ancora una volta problemi per la connessione di rete per le linee internet 4G. Quest’anomalia è caratterizzata da una mancanza fisiologia di Iliad. A causa della sua giovane età infatti il provider ancora non è ingrato di offrire ai clienti copertura totale del territorio.

Rispetto ai primi mesi di attività le mancanze di connessione sono diminuite ed inoltre, gli utenti hanno scoperto anche una soluzione fai da te ai suddetti problemi di rete. In caso di mancata rete 4G, gli utenti possono sfruttare le impostazioni dello smartphone per effettuare un downgrade alla tecnologia 3G. Al netto di una minore velocità di navigazione, il 3G è in grado di garantire maggiore stabilità ed affidabilità.

E’ bene ribadire che questa soluzione è valida solo per piccole mancanze di segnale e non per problemi strutturali di connessione. Ovviamente l’obiettivo di Iliad è quello di completare quanto prima i lavori per le antenne di proprietà sul suolo italiano. Solo con infrastrutture al completo ci sarà la copertura integrale del territorio.