Un medio-gamma pensato per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, includendo una tripla fotocamera ad alta risoluzione, una grande batteria da 5.000 mAh che garantisce fino a due giorni di autonomia e una serie di tecnologie che mantengono alte le prestazioni. Si chiama Moto G9 Play ed è il nuovo arrivato in casa Motorola.

Moto G9 Play, caratteristiche e prezzi

Questo è uno dei primi smartphone al mondo ad essere dotato di processore Qualcomm Snapdragon 662, progettato per garantire un’esperienza di utilizzo fluida e veloce anche quando si utilizzano più applicazioni contemporaneamente. In accoppiata a 64 GB di spazio di archiviazione interna espandibile com microSD fino a 512 GB, Moto G9 Play offre tutto il necessario per memorizzare le proprie app preferite – e non solo.

Con uno schermo da 6,5 pollici e risoluzione HD+, questo smartphone garantisce un’esperienza di intrattenimento immersiva e prolungata, grazie anche alla super batteria da 5.000 mAh che, come già anticipato, offre fino a due giorni di autonomia con una singola carica. Ciò si traduce in streaming di musica per 83 ore, video per 16 ore e navigazione per 13 ore.

Quanto al comparto fotografico, Moto G9 Play include una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 48 MP dotato di tecnologia Quad Pixel, sensore di profondità per delle foto ritratto mozzafiato e un sensore Macro Vision per scatti super dettagliati.

E’ poi presente un pulsante Google Assistant dedicato ed Android 10 simil-stock, arricchito dalle nuove funzionalità My UX che include tutte quelle Moto Experience tanto apprezzate. Moto G9 Play sarà disponibile a partire dal mese di settembre a partire da 229,99 euro nelle colorazioni Sapphire Blue e Forest Green.