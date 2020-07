Nel corso delle prossime settimane l’azienda Motorola potrebbe presentare la nuova serie di smartphone Moto G e uno dei primi device sarà il nuovo Motorola Moto G9 Play. Di quest’ultimo, in particolare, sono trapelate le primissime informazioni grazie ai benchmark di Geekbench.

Motorola Moto G9 Play passa dal portale di benchmark Geekbench

Il prossimo device dell’azienda apparterrà alla fascia medio-bassa del mercato e in queste ore è stato avvistato sul portale di benchmark Geekbench. Lo smartphone ha totalizzato, in particolare, 313 punti in single core e 1370 punti in multi core. Si tratta di punteggi molto simili a quelli totalizzati dai modelli della serie dello scorso anno, ovvero i Motorola Moto G8 e Motorola Moto G8 Power Lite.

Per questo motivo, è molto probabile che il processore montato a bordo sarà un SoC della serie 600 di casa Qualcomm. I precedenti modelli montano il SoC Snapdragon 665 e può darsi che il nuovo Motorola Moto G9 Play monterà lo stesso SoC o il nuovo Snapdragon 662. Da questi primi risultati dei benchmark di Geekbench, purtroppo, non si riesce a identificare con precisione di quale processore si tratti.

Da quanto è stato pubblicato sul portale, comunque, sembra che ci sarà un quantitativo di memoria RAM pari ad almeno 4 GB, mentre il software sembra che sarà fortunatamente Android 10 (sul precedente Motorola Moto G8 Power Lite, invece, fu installato la precedente versione del software di Big G, cioè Android 9 Pie).

Staremo a vedere nel corso delle prossime settimane se emergeranno ulteriori dettagli su questo device. Vi ricordiamo che dovrebbe essere presentato a breve anche il nuovo Motorola Moto G9 Plus, il quale era stato avvistato online qualche giorno fa.