Finalmente arriva una bella notizia per tutti i possessori dello Xiaomi Redmi 8A, che sta per ricevere il nuovo aggiornamento ad Android 10. Vi ricordo che la Cina è stata la prima a ricevere questa versione.

Sembrerebbe però che questa esclusività sia ormai storia passata visto che dovrebbe star raggiungendo tutti i dispositivi del mondo, ad eccezione di quelli dell’Indonesia che riteniamo la riceveranno presto. Ecco tutti i dettagli.

Xiaomi Redmi 8A sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 10

L’aggiornamento in Europa fa riferimento alla build V11.0.1.0.QCPEUXM (la V11.0.2.0.QCPCNXM in Cina) e accoglie anche la patch di sicurezza di agosto 2020. Nonostante questo Redmi sia idoneo per MIUI 12 non riceverà mai Android 11, sull’onda di altri dispositivi di fascia economica. Il motivo è semplice, come appena anticipato si tratta di uno smartphone considerato “entry level” e quindi di fascia bassa.

Vi ricordo che il Redmi 8A dispone di un display da 6.2 pollici in risoluzione HD+ / 720 x 1520 realizzato in tecnologia IPS LCD. Monta un processore Qualcomm Snapdragon 439 octa core con 2 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna, espandibile grazie all’utilizzo di una MicroSD. Il processore è dotato di supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 1.95 GHz e ha un processore grafico Adreno 505.

Parlando di comparto fotografico, questo dispositivo è dotato di una fotocamera principale da 12 megapixel e di una frontale da 8 megapixel. Non manca il flash Singolo ed i video vengono registrati a Full HD – 1920 x 1080 pixel. All’interno del dispositivo troviamo una batteria da ben 5000 mAh non removibile. Attualmente lo si può trovare in offerta a soli 118 euro.