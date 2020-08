Qualche giorno fa vi avevamo parlato in un precedente articolo dell’arrivo imminente di un nuovo smartphone targato Motorola, ovvero del prossimo Motorola Moto E7 Plus. In queste ultime ore, in particolare, sono trapelate alcune immagini renders di questo device e anche del prossimo Motorola Moto G9 Plus.

Ecco le immagini renders dei prossimi smartphone targati Motorola

Le immagini renders in questione sono state pubblicate online dal noto leaker Evan Blass. Partendo dal Motorola Moto E7 Plus, i render ci confermano la presenza sulla parte frontale di un design classico con un display con un notch a goccia centrale a forma di V. Il pannello dovrebbe essere un IPS LCD, dato che sul retro è collocato un sensore biometrico per lo sblocco.

Il modulo fotografico sarà collocato in una zona quadrata nera collocata al centro della backcover. Nello specifico, ci sarà una dual camera posteriore con un sensore fotografico principale da 48 megapixel. Non manca poi il jack audio per le cuffie e per quanto riguarda le colorazioni, sembra che il device sarà distribuito in una colorazione arancione e una blu.

Osservando invece i renders del prossimo Motorola Moto G9 Plus, possiamo osservare come qui il design sarà un po’ più moderno. Sul fronte, infatti, ci sarà un display con un piccolo foto laterale e anche in questo caso sembra che si tratterà di un pannello IPS LCD dato che sul frame laterale è collocato un sensore biometrico fisico.

Sul retro, poi, troviamo quattro fotocamere poste in una zona rettangolare dello stesso colore della scocca. Il sensore fotografico principale dovrebbe essere da 64 megapixel. Le colorazioni previste, in questo caso, sembra che saranno blu e bronzo.