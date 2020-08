Il mercato degli smartphone è sicuramente il più ampio e variegato presente al mondo, esso infatti fonda il proprio punto di forza sul poter offrire ai clienti le soluzioni meglio stratificate possibili, dai base di gamma per gli utenti meno esperti ai top di gamma per quella fascia di utenza premium che non si accontenta di fare chiamate e navigare ma vuole il massimo in ogni campo.

Ovviamente a spadroneggiare sono le punte di diamante delle grandi aziende che dominano il mercato, anche se, in realtà, esiste un altro piccolo sottomercato che, si basa invece su antichi cellulari che, da soli hanno segnato un punto di svolta nella storia degli smartphone facendo da pietre miliari, alcuni di essi arrivano ad avere addirittura una quotazione di ben 2000€, vediamo insieme quali.

Controllate in cantina o nei cassetti

Se in cantina o in qualche cassetto avete dei vecchi cellulari date una controllata, potreste essere fortunati, ecco i modelli: