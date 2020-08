Iliad è assoluta protagonista nel campo della telefonia mobile. Il gestore francese è oramai uno dei provider più popolari in Italia e grazie ad offerte come Giga 50 riesce a conquistare ogni giorno centinaia di nuovi clienti. I dati di Iliad sono in perenne crescita da mesi e per il futuro il trend sembra non essere destinato a cambiare.

Iliad e la telefonia fissa: in arrivo le prime offerte anche per la Fibra Ottica

Da tempo Iliad ha lanciato la sfida a TIM e WindTre. Per riuscire a competere ad armi pari con questi provider, è però necessario un ulteriore salto di qualità per la compagnia: l’impegno nel campo della telefonia fissa. Le notizie sotto questo punto di vista sembrano essere confortanti.

Iliad si prepara a lanciare le prime offerte per la Fibra Ottica. Lo scorso mese di Giugno l’operatore ha ricevuto l’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per operare nel settore della telefonia domestica. Inoltre grazie alla prossima partnership con Open Fiber, il gestore francese potrà contare anche su un partner affidabile per la gestione delle reti.

A questo punto, c’è solo da attendere. Gli utenti, in tal senso, attraverso i canali social del gestore già chiedono informazioni su un futuro rilascio delle prime tariffe di Fibra Ottica. Se sino a qualche mese fa, le prospettive erano a lungo termine (si parlava di 2024), oggi i termini sembrano essersi ridotti. E’ quindi plausibile attendersi novità in tal senso nei prossimi anni, già tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.