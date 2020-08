Acquistare un mezzo elettrico non è mai stato così semplice: grazie al bonus mobilità istituto ormai da diversi mesi, biciclette e monopattini motorizzati possono diventare il mezzo di trasporto di giovani, adulti o chiunque altro sia interessato. In attesa dell’uscita della piattaforma dedicata, attualmente il bonus funziona in via di rimborso: ma scopriamo insieme tutti i dettagli e come poterlo ottenere.

Biciclette e monopattini: come sfruttare il bonus mobilità a proprio vantaggio

Al fine di ottenere il bonus, gli elementi da ricordare sono due: lo stesso può coprire il 60% della spesa totale e il tetto massimo corrisponde a 500 euro.

Come già riportato, attualmente lo stesso funge in modalità di rimborso: vuol dire che bisognerà effettuare l’acquisto di tasca propria e poi attendere che la somma venga restituita. Ricordiamo ai nostri lettori che in tal caso sarà necessario richiedere uno scontrino parlante per poter essere idonei al bonus.

In un futuro prossimo (si spera il quanto più possibile), tale procedimento non dovrà aver più luogo visto che grazie all’introduzione della piattaforma, i cittadini potranno acquistare i loro mezzi elettrici direttamente scontati. A tal fine vi ricordiamo che sarà necessario effettuare il log in attraverso SPID: se non possedere un’identità digitale certificata vi consigliamo di provvedere al più presto, d’altronde è la modalità predefinita per accedere anche ai servizi della Pubblica Amministrazione, dunque non potrà che far comodo.

Per rimanere aggiornati sulle tempistiche della piattaforma o su altri bonus erogati a favore dei cittadini, rimanete collegati sul nostro sito o seguite la pagina Facebook.