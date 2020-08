Le auto elettriche sono il futuro, ma anche il presente della circolazione quotidiana su quattro ruote. Spinte anche dall’emergenza Covid, molte nazioni europee stanno investendo ingenti risorse per promuovere queste vetture in grado di offrire ora massime prestazioni con un impatto ambientale quasi vicino allo zero.

Auto elettriche, in Francia è possibile la riconversione dalle vetture a benzina

Anche in Italia è stato introdotto un ecobonus per tutti coloro che vogliono rottamare l’attuale veicolo (a diesel o a benzina) in favore di auto elettriche. L’agevolazione ha già riscosso ampio successo, tanto che le richieste hanno superato di gran lunga le aspettative.

Se c’è un altro paese che punta molto sulle auto elettriche, questo è la Francia. Oltre ad un ecobonus per l’acquisto diretto delle vetture elettriche, i cugine d’Oltralpe hanno anche previsto un ulteriore iniziativa volta a premiare tutti coloro che effettueranno la riconversione del veicolo da benzina al sistema elettrico.

Esiste, infatti, uno speciale kit in grado di trasformare il sistema di alimentazione e di accensione del proprio motore. Utilizzando questo kit, il cui valore medio si attesta sui 3.000 euro, i cittadini possono completamente riqualificare la loro vettura. Una volta effettuata la riconversione, infatti, sarà elargito loro un nuovo attestato di proprietà, una nuova carta di circolazione ed un nuovo collaudo per il veicolo stesso.

Allo stato attuale, la richiesta di questi kit per la trasforma di auto a diesel o a benzina sta avendo un successo importante, anche se alcuni scettici addetti ai lavori segnalano eventuali problemi futuri per l’affidabilità del mezzo.