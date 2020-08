L’azienda californiana Lucid Motors si prepara a dare battaglia a Tesla. Infatti, ha recentemente annunciato la data di presentazione di una nuova auto elettrica in grado di sfidare Tesla sia in prestazioni, che in autonomia. Si tratta della Lucid Air, l’auto che si appresta a diventare la zero emissioni con più autonomia al mondo.

Autonomia da record

L’annuncio della Lucid Motors è avvenuto via Twitter, con la data di presentazione fissata per l’11 agosto 2020. L’autonomia di questo nuovo prodotto dovrebbe essere di circa 442 miglia, pari a 711 chilometri. Attualmente l’auto che detiene il record per l’autonomia è la Tesla Model S, con un range intorno a 650 chilometri per ricarica.

L’azienda ha raggiunto questo fenomenale risultato grazie ad un disegno della macchina altamente aerodinamico, in grado di far risparmiare energia preziosa durante i viaggi. La Lucid Air è stata definita come la berlina di lusso ad alta efficienza energetica migliore del mondo: le prime consegne dovrebbero partire entro la fine del 2021. Alcune indiscrezioni parlano inoltre dell’uscita di vari modelli, in grado di accontentare una vasta gamma di potenziali clienti.

A minacciare il record e la presentazione di questa macchina il Battery Day, previsto in Cina per settembre, con la presentazione di una nuova gamma di batterie a basso costo, senza l’uso di cobalto e dall’autonomia straordinaria. Un’incognita che potrebbe rivoluzionare il settore delle auto a zero emissioni, rendendo vani tutti gli sforzi dei concorrenti di Tesla, pronta a fare il grande passo.

Non resta che aspettare la presentazione della Lucid Air e primi test di autonomia, per verificare se effettivamente la distanza dichiarata corrisponde a quella reale.