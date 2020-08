CoopVoce sfida Kena con la GigaSpesa che regala 20GB Extra e una promo

La voglia di un gestore di diventare il migliore su piazza non può mancare se si hanno velleità come quelle di CoopVoce. Il noto gestore telefonico che da anni opera nel mondo dei provider virtuali sta pian piano riuscendo ad arrivare là dove si era predestinato di giungere anni addietro.

Inizialmente non tutti avevano sposato il progetto soprattutto a causa delle offerte lanciate dal provider. Questa infatti risultavano abbastanza vuote in termini di contenuti, i quali risultavano minimi in confronto a quanto offerto dai competitors. CoopVoce pro in seguito ha modificato nettamente la sua strategia intraprendendo un nuovo tipo di percorso che fosse necessario a non far perdere le sue tracce nel mondo della telefonia. Da quel momento sono arrivate promozioni che hanno stupito il pubblico soprattutto in termini di contenuti.

CoopVoce: arriva la nuova ChiamaTutti TOP 20 con tutto incluso e l’iniziativa GigaSpesa

Quando CoopVoce aggiorna le sue promo, lo fa sempre introducendo qualcosa di entusiasmante. E’ questo il caso della nuova ChiamaTutti TOP 20, promo che continua la dinastia delle altre ChiamaTutti viste in passato.

Al suo interno ecco minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 20 giga di traffico dati per utilizzare il 4G. Il prezzo mensile è di soli 8 euro per sempre. Nel frattempo però a destare particolare attenzione ci ha pensato la nuova iniziativa che per ora in Italia è in vigore solo in Liguria. La GigaSpesa offre a tutti coloro che acquistano prodotti a marchio Coop l’opportunità di avere giga extra. Ogni 10 euro di spesa sui prodotti del gruppo, ecco 1GB gratis. Il massimo accumulabile è di 20GB.